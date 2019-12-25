СПб ИАЦ выделит почти 2 млрд рублей на серверы и коммутаторы

Оборудование должно поступить в организацию до конца ноября.

ГУП "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр" (СПб ИАЦ) объявил тендер на поставку оборудования для распределенного регионального центра обработки данных исполнительных органов Северной столицы. Судя по информации на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет 1,9 млрд рублей.

От исполнителя требуется предоставить 14 единиц оборудования с SSD-накопителями, 52 единицы с видеокартами NVIDIA Tesla,123 прибора для автоматической обработки данных, 3 системы хранения информации и 57 коммутаторов, которые делятся на 5 типов. Все перечисленное должно поступить организации до 27 ноября 2023 года.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 10 октября.

Ранее мы сообщили о том, что на продолжение улицы Сперанского в Петербурге выделили 346 млн рублей.

Фото: Pxhere