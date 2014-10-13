На продолжение улицы Сперанского в Петербурге выделили 346 млн рублей

Строительство затронет участок от проспекта Добролюбова до набережной малой Невы.

Компания "ПО "Возрождение" стала победителем тендера на строительство продолжения улицы Сперанского в Петроградском районе Северной столицы. Судя по данным на портале ЕИС, подрядчик проведёт работы по заказу СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" (ДТС) за 346,7 млн рублей.

Строительство затронет участок от проспекта Добролюбова до набережной малой Невы. Также компании нужно будет переложить инженерные сети и трубопроводы.

Работы завершатся до начала ноября следующего года.

Ранее мы сообщили о том, что территорию под ШМСД на двух берегах Невы будут готовить в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)