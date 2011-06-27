Комздрав Петербурга рассказал, в какие больницы доставили велосипедисток после ДТП на трассе "Скандинавия"

Вертолётом в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий (Первая Детская больница) доставили 15-летнюю девочку.

В ДТП на трассе "Скандинавия" пострадали 11 детей и 1 взрослый. Два ребенка скончались на месте, уточнили в Комитете по здравоохранению Петербурга.

По данным городского Комздрава, одна 14-летняя девочка в тяжелом состоянии доставлена с сочетанной травмой в Городскую больницу №40 Курортного района. Вертолётом в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий (Первая Детская больница) доставили 15-летнюю девочку.

В больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести поступили 14-летняя и 15-летняя девочки. Ещё двух велосипедисток 14 и 15 лет привезли в Городскую больницу №2 Марии Магдалины в состоянии средней степени тяжести.

Три ребёнка и один взрослый находятся в Рощинской межрайонной больнице Ленинградской области в состоянии средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что за рулём фуры, наехавшей на "Скандинавии" на велосипедисток, был 31-летний мужчина.

Фото: МЧС России