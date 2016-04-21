Стало известно, какие районы Петербурга затопило сильнее всего 7 июля

Сильнейшие осадки были зафиксированы в разных районах.

Вечером 7 июля в Петербурге прошли сильные ливни, вызванные атмосферным фронтом циклона "Делия". ГУП "Водоканал" поделился информацией о последствиях непогоды.

Сильнейшие осадки были зафиксированы в разных районах: в Центральном районе уровень осадков достиг 16,34 мм, с максимальной интенсивностью 15,09 мм за 20 минут. Похожая ситуация наблюдалась в Калининском районе с показателем 16,9 мм и во Фрунзенском районе, где осадки составили 15,06 мм.

Согласно представителям "Водоканала", система водоотведения работает в штатном режиме и способна справляться с большим объемом воды. Однако из-за высокой интенсивности осадков канализационная система не всегда успевает оперативно принимать весь объем воды, что приводит к образованию луж на улицах города.

Для борьбы с возможными затоплениями в городе находятся дежурные бригады, готовые оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, вызванные переполнением ливневых стоков.

Ранее мы сообщили о том, что в непогоду Пулково работал в штатном режиме.

Фото: Piter.TV