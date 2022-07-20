В непогоду Пулково работает в штатном режиме

На запасной аэродром ушли три самолета.

Отправка самолетов из аэропорта Пулково не осуществлялась порядка 20 минут вечером 7 июля. Задержались рейсы из Петербурга в Калининград, Ульяновск, Гомель, три перелета в Москву, Казань и Сочи, пишет 78.ru.

Меру вводили в связи с непогодой – грозой и ливнями. Отмечается, что на запасной аэродром ушли три самолета. В настоящее время Пулково работает в штатном режиме.

Ранее мы рассказывали о том, что выход со станции метрополитена "Площадь Восстания" на Московский вокзал закрывали из-за непогоды. Ограничения действовали с 18:26.

Дожди и сильный ветер в Петербург принес теплый сектор атлантического циклона "Делия". При этом температура воздуха в воскресенье составляет +28…+30 градусов.

Фото: Piter.TV