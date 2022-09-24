Рынок труда Петербурга: где зафиксировали наибольший дефицит кадров в 2024 году

В городе сохраняется острый кадровый дефицит.

Эксперты hh.ru подвели итоги за 9 месяцев 2024 года и выяснили, какие профессии в Санкт-Петербурге оказались самыми дефицитными. В городе сохраняется острый кадровый дефицит: на одну вакансию приходится менее 4 соискателей, а в некоторых сферах этот показатель ещё ниже.

Самая дефицитная профессия – дворник. На одно вакантное место приходится всего 0,8 соискателя, что соответствует общероссийскому уровню. Зарплаты петербургских дворников за год выросли на 18% и достигли 45 тысяч рублей.

Также остро не хватает продавцов, кассиров, автослесарей, поваров, уборщиков и сантехников – на каждую вакансию претендует не более 1-2 кандидатов. Кроме того, в этом году в рейтинг дефицитных профессий попали мерчандайзеры, фармацевты и парикмахеры.

С другой стороны, самыми конкурентными профессиями стали режиссёры, журналисты и арт-директора, где на одну вакансию приходится от 70 до 118 резюме.

Авито Работа: в Санкт-Петербурге спрос соискателей на офисные позиции вырос на 20% за год.

Фото: Piter.tv