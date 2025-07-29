Помады в тренде: спрос на косметику для губ в Петербурге вырос почти вдвое

Большинство покупательниц (88%) выбирают бюджетные варианты стоимостью до 1000 рублей.

В Международный день губной помады стали известны предпочтения жительниц Санкт-Петербурга и Ленинградской области в выборе средств для макияжа губ. Данные собрали эксперты бьюти-ритейлера "Золотое Яблоко" совместно с аналитиками компании АТОЛ, сообщил "Вечерний Санкт-Петербург".

Согласно исследованию, в первой половине 2025 года средняя цена одной помады в Северо-Западном федеральном округе составила 2977 рублей. Это на 1% ниже, чем годом ранее. При этом количество продаж выросло на 87%.

Большинство покупательниц (88%) выбирают бюджетные варианты стоимостью до 1000 рублей. Продукция в диапазоне от 1000 до 3000 рублей занимает 8% от общего числа покупок, а премиальный сегмент — свыше 3000 рублей — остаётся нишевым: на него приходится около 4% всех продаж.

Наибольшим спросом у жительниц региона пользуются блески для губ. Также стабильно востребованы ухаживающие бальзамы и увлажняющие помады.

В плане оттенков петербурженки чаще выбирают натуральные нюдовые тона — розовые и коричневые. Однако интерес к ярким акцентам не угасает: красные, бордовые и фуксия также входят в число востребованных цветов.

Попытка украсть крем и тушь: женщину будут судить за кражу косметики на Невском проспекте.

Фото: unsplash (Karly Jones)