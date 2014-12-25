Какие огурцы полезнее — соленые или маринованные: мнение диетолога

Эксперт подчеркнула различие между свежими и консервированными овощами.

Август — традиционный период сбора урожая и приготовления разнообразных домашних заготовок. Особенно популярны среди россиян "закатки" огурцов, однако возникает вопрос: какой вариант полезнее — соленые или маринованные? Доктор-диетолог Елена Соломатина разъясняет разницу между этими двумя видами обработки овощей в интервью изданию "Вечерний Петербург".

Безусловно, наибольшую пользу приносят именно соленые огурцы, приготовленные традиционным методом брожения, возможно даже покрытые белоснежным налетом, утверждает специалист. Раньше, когда наши старшие родственники использовали бочки для засолки, получали вкусные "солонины", называемые "лапти". Эти овощи подвергаются процессу молочнокислого брожения, обогащаясь полезными бактериями и органическими кислотами, благоприятствующими кишечнику. Подобно квашеной капусте, яблочному компоту или кисломолочным напиткам, такие соленья оказывают положительное воздействие на микрофлору кишечника, а, следовательно, и на иммунную систему.

Соленые огурцы помогают поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта, улучшают пищеварение и благотворно влияют на иммунитет благодаря содержащимся в них полезным веществам: магнию, калию, кальцию, а также пищевым волокнам и лакто-бактериям, образовавшимся в результате естественного процесса ферментации.

Что касается маринованных огурчиков, то, хотя они также содержат витамины и минералы, их влияние отличается от эффекта соленых огурцов. Маринование подразумевает применение большего количества уксуса, — замечает Соломатина. — Такие огурцы способны усилить секрецию желудочного сока и способствовать улучшению аппетита. Но злоупотреблять ими не стоит, ведь большое содержание кислоты способно негативно повлиять на слизистые оболочки желудка и кишечника.

Эксперт подчеркнула различие между свежими и консервированными овощами. Свежие огурцы богаты витаминами, минералами и водой особой структуры, легко усваиваемой организмом. Этот сорт овощей способствует нормализации кислотно-щелочного баланса, укрепляет сосудистую стенку, улучшает состояние суставов и повышает эластичность кожи.

Таким образом, оба вида заготовки полезны, но свежие огурцы сохраняют большее количество витаминов и минералов, тогда как соленые или маринованные становятся отличным дополнением рациона зимой, помогая поддержать здоровье кишечника и иммунитета.

Фото: Pxhere