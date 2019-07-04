Специалист Рыбников объяснил, какие устройства невыгодно взламывать мошенникам

Допустим, злоумышленнику удастся заполучить зашифрованные данные, но их интерпретация окажется бессмысленной: там отсутствуют пароли, логины или личные сообщения, а содержатся лишь абстрактные наборы битов.

Устройства, передаваемая которыми информация сама по себе не обладает ценной информацией для масштабных кибератак, абсолютно неинтересны преступникам. Такое мнение выразил старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного ПО Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников в интервью изданию spb.aif.ru.

Он привел в пример беспроводные мыши и клавиатуры, использующие современные защищённые радиопротоколы с алгоритмами надёжного шифрования. Даже теоретически взломать такие сигналы крайне сложно, поскольку для расшифровки потребуются огромные вычислительные мощности. Допустим, злоумышленнику удастся заполучить зашифрованные данные, но их интерпретация окажется бессмысленной: там отсутствуют пароли, логины или личные сообщения, а содержатся лишь абстрактные наборы битов, бесполезные сами по себе, пояснил эксперт.

То же самое относится и к другим бытовым гаджетам вроде умных лампочек, розеток или кондиционеров. Они обмениваются простыми техническими командами через защищённые каналы связи, и получение контроля над этими устройствами никак не даст доступ к личной информации пользователей. Самый большой ущерб, который можно нанести таким способом, — создать мелкие бытовые неприятности, что не представляет никакого интереса для преступников.

Рыбников добавил, что гаджеты наподобие фитнес-трекеров, умных весов или домашних метеостанций транслируют обезличенные биометрические и экологические данные, такие как частота пульса, масса тела, количество шагов или температура окружающей среды. Без идентификации конкретного владельца, осуществляемой через облако производителя или подключённый смартфон, эти данные абсолютно анонимны и абсолютно не нужны злоумышленникам.

Фото: Pxhere