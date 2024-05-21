  1. Главная
Кибермошенники похищают деньги с помощью рассылки "полезных" файлов
Сегодня, 12:24
181
Банк России объяснил, как работает новая схема обмана граждан киберпреступниками.

Мошенники на российской территории похищают денежные средства обманутых пользователей с помощью рассылки "полезных" файлов. Соответствующими данными через официальный Telegram-канал поделились представители Центрального банка России. Специалисты по кибербезопасности уточнили, что  участились случаи, когда аферисты распространяют в мессенджерах и социальных сетях файлы с вирусами. Эти файлы маскируются  под "полезные". В частности, речь может идти о бесплатных электронных книгах или антивирусных программах. Однако в реальности злоумышленники получают полный дистанционный контроль над мобильным устройством человека в том случае, если он скачает и откроет такой файл. Преступники получат возможность  читать входящие SMS обманутого гражданина, видеть, кто зему звонил и управлять любыми функциями гаджета.

 Как обойти схему? Будьте внимательны и не переходите по ссылкам от незнакомцев, не открывайте файлы, полученные от них. Лучше заблокировать этот контакт. Также установите на своем телефоне антивирус и регулярно его обновляйте.

сообщение от ЦБ РФ

ГД: мошенники присылают СМС под видом взлома "Госуслуг".

Фото: Telegram / Банк России

