Кибермошенники похищают деньги с помощью рассылки "полезных" файлов

Банк России объяснил, как работает новая схема обмана граждан киберпреступниками.

Мошенники на российской территории похищают денежные средства обманутых пользователей с помощью рассылки "полезных" файлов. Соответствующими данными через официальный Telegram-канал поделились представители Центрального банка России. Специалисты по кибербезопасности уточнили, что участились случаи, когда аферисты распространяют в мессенджерах и социальных сетях файлы с вирусами. Эти файлы маскируются под "полезные". В частности, речь может идти о бесплатных электронных книгах или антивирусных программах. Однако в реальности злоумышленники получают полный дистанционный контроль над мобильным устройством человека в том случае, если он скачает и откроет такой файл. Преступники получат возможность читать входящие SMS обманутого гражданина, видеть, кто зему звонил и управлять любыми функциями гаджета.

Как обойти схему? Будьте внимательны и не переходите по ссылкам от незнакомцев, не открывайте файлы, полученные от них. Лучше заблокировать этот контакт. Также установите на своем телефоне антивирус и регулярно его обновляйте. сообщение от ЦБ РФ

Фото: Telegram / Банк России