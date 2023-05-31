ГД: мошенники присылают СМС под видом взлома "Госуслуг"

Антон Немкин рассказал о том, как обезопасить себя от мошеннических действий.

Мошенники на территории России начали присылать SMS-сообщения гражданам под видом взлома учетных данных с единого портала "Госуслуги", тем самым пытаясь выманить у человека персональные данные. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал член профильного комитета Государственной думы по информационной политике, технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. Депутат объяснил, что таким образом злоумышленники пытаются эксплуатировать доверие граждан к федеральным цифровым онлайн-ресурсам.

Сценарий прост: человеку приходит СМС якобы от официального источника с сообщением о "взломе", "подозрительной активности" или необходимости срочно подтвердить данные. Главная цель злоумышленников - спровоцировать жертву на обратный звонок или переход по ссылке, после чего начинается попытка выманить персональные данные. Антон Немкин, депутат ГД РФ

Важно знать о том, что реальные государственные службы не связываются с местным населением через мессенджеры и не отправляют ссылки пользователям для входа в личный кабинет. Если в сообщении человеку предлагают позвонить на неизвестный номер "технической поддержки", то речь идет об однозначном признаке мошенничества. Основной рекомендацией для россиян остается отказ от диалога. Нельзя также перезванивать по указанным телефонным номерам или переходить по фишинговым ссылкам.

Сообщение следует удалить, отправителя - заблокировать, а о факте подозрительной рассылки сообщить через официальный канал обратной связи портала или по горячей линии. Антон Немкин, депутат ГД РФ

Фото: Piter.tv