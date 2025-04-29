Юрист рассказал петербуржцам, как защитить свои права при ремонте

Если запланирован крупный ремонт, то необходимо выбирать подрядчика с возможностью заключения договора.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" юрист Сергей Пирогов рассказал, как защитить свои права, если вы столкнулись с некачественным выполнением ремонта в жилище.

Специалист отметил, что много строителей, которые недобросовестно выполняют работу. В то же время основная проблема в отсутствии договора. Если запланирован крупный ремонт, то необходимо выбирать подрядчика с возможностью заключения договора.

Договор должен максимально соответствовать тем договоренностям, которые вы достигаете. Это универсальная рекомендация на все случаи жизни. Сергей Пирогов, юрист

В документе важно прописать перечень работ, где их будут выполнять, какие материалы используют. Еще юрист советует обращать внимание на условия договора об изменении стоимости.

Ранее на Piter.TV: петербурженку обязали отремонтировать пол после жалоб соседа на скрип и шум.

Фото: pxhere