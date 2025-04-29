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Юрист рассказал петербуржцам, как защитить свои права при ремонте
Сегодня, 14:58
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Юрист рассказал петербуржцам, как защитить свои права при ремонте

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Если запланирован крупный ремонт, то необходимо выбирать подрядчика с возможностью заключения договора.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" юрист Сергей Пирогов рассказал, как защитить свои права, если вы столкнулись с некачественным выполнением ремонта в жилище.

Специалист отметил, что много строителей, которые недобросовестно выполняют работу. В то же время основная проблема в отсутствии договора. Если запланирован крупный ремонт, то необходимо выбирать подрядчика с возможностью заключения договора. 

Договор должен максимально соответствовать тем договоренностям, которые вы достигаете. Это универсальная рекомендация на все случаи жизни.

Сергей Пирогов, юрист 

В документе важно прописать перечень работ, где их будут выполнять, какие материалы используют. Еще юрист советует обращать внимание на условия договора об изменении стоимости.

Ранее на Piter.TV: петербурженку обязали отремонтировать пол после жалоб соседа на скрип и шум. 

Фото: pxhere 

Теги: закон, юрист
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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