Петербуржцам рассказали, как сохранить свежесть продуктов

Сухие продукты – например, сахар и крупы – можно в обычном кухонном шкафу.

Как обезопасить продукты и сохранить их свежими, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала эксперт-консультант по системе управления безопасностью пищевых продуктов Елена Григорьева.

Сухие продукты – например, сахар и крупы – можно в обычном кухонном шкафу. Их лучше пересыпать в прозрачные контейнеры. При этом, важно следить за чистотой пространства и влажностью в помещении. Раз в две недели можно осматривать емкости и протирать ящик раствором уксусной кислоты.

В случаях с рыбой, мясом и птицей важно покупать свежий продукт. У свежей рыбы глаза должны быть ясными, а жабры – красного цвета. Мясо должно быть красным или розовым в зависимости от сорта. А в емкости, где оно хранится, не должно быть воды.

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