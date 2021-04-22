Гастроэнтеролог рассказала, чем заменить продукты с лактозой

Лактазная недостаточность делится на два вида.

Лактоза или молочный сахар. По статистике, около 40% россиян склонны к непереносимости этого фермента. Почему появляется такая реакция на молоко? И чем заменит продукты с лактозой, рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Лактоза не расщепляется и не всасывается в тонкой кишке, попадает в толстую кишку и вызывает вздутие, болевые ощущения и диарею. Екатерина Пазенко, гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук

Лактазная недостаточность делится на два вида. Первый – генетический. Она чаще всего развивается с возрастом, но люди рождаются с такой предрасположенностью. Второй вид – вторичная лактазная недостаточность. Она возникает у людей с какими-то заболеваниями. Сыр, творог, кефир –продукты, которые содержат лактозу в естественном виде.

Вместо молока в свое меню можно включить источники кальция растительного и животного происхождения. Например, орехи, зелень или куриные яйца.

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