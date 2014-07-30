Петербуржцам объяснили, как записать малыша в детский садик и получить путёвку в лагерь

Петербуржцы могут оформить льготные путевки в детский лагерь.

Депутат и председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Петербурга Денис Четырбок рассказал Peterburg2, как записать ребенка в детский сад и получить компенсацию путёвки в детский лагерь. Народный избранник отметил, что решать эти вопросы нужно заранее.

После получения свидетельства о рождении малыша нужно как можно быстрее подать заявление в детский сад. Год зачисления ребенка в группу можно выбрать самостоятельно. Запись осуществляется в МФЦ на личном приеме или онлайн. Родителю следует отметить три детских сада, в которые он бы хотел приводить ребенка. Учреждения должны находиться в одном районе. Заявление рассмотрят в спецкомиссии по комплектованию детских садов в течение 10 рабочих дней. Затем ребенка поставят на учет для дальнейшего зачисления. Родителей уведомят об этом. Напомним, что с сентября 2024 года все государственные детские сады будут бесплатными.

Денис Четырбок напомнил, что родители могут оформить льготные путевки в детский лагерь. Кроме того, есть возможность получить сертификат на частичную оплату путевки для ребенка.

Его могут получить родители, которые официально работают по трудовому договору (служебному контракту). Сертификат можно оформить на ребенка, проживающего в Санкт-Петербурге, в возрасте от 6,5 лет до 15 лет включительно. Денис Четырбок, депутат ЗакСа Петербурга

Ранее мы писали, что в поселке Белоостров нашли мальчика, сбежавшего из детского лагеря.

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