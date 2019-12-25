В поселке Белоостров нашли мальчика, сбежавшего из детского лагеря

Школьника доставили в отделение и передали инспектору по делам несовершеннолетних.

В Белоострове нашли мальчика, который сбежал из детского лагеря в Смолячково. Подростка обнаружили у железнодорожной станции. Об этом сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Ребенок покинул детский лагерь 22 июня. Накануне вечером все дежурные отряды получили ориентировку с приметами 13-летнего юноши. Его объявили в розыск.

Росгвардейцы нашли мальчика, похожего на пропавшего по приметам. Он находился один в позднее время на улице. Школьника доставили в отделение и передали инспектору по делам несовершеннолетних. Затем о мальчике сообщили в детский дом.

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Фото: Pxhere