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Самокатчики сбили двух маленьких детей в разных районах Петербурга
Сегодня, 16:45
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Самокатчики сбили двух маленьких детей в разных районах Петербурга

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Пострадавшие были госпитализированы с ссадинами, один из них получил закрытую черепно-мозговую травму.

В понедельник, 24 июня, в Петербурге двое детей получили травмы в результате столкновений с электросамокатами.

По данным Piter.TV, на проспекте Луначарского средство индивидуальной мобильности (СИМ) столкнулось с шестилетним мальчиком. Ребёнок был доставлен в больницу с ссадинами, после чего его отпустили домой.

Вечером того же дня на улице Партизана Германа семилетний ребёнок был сбит самокатчиком, когда гулял с сестрой. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ссадины. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

 Ранее мы сообщили о том, что в Приозерском районе произошла авария со снегоболотоходом.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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