Самокатчики сбили двух маленьких детей в разных районах Петербурга

В понедельник, 24 июня, в Петербурге двое детей получили травмы в результате столкновений с электросамокатами.
По данным Piter.TV, на проспекте Луначарского средство индивидуальной мобильности (СИМ) столкнулось с шестилетним мальчиком. Ребёнок был доставлен в больницу с ссадинами, после чего его отпустили домой.
Вечером того же дня на улице Партизана Германа семилетний ребёнок был сбит самокатчиком, когда гулял с сестрой. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ссадины. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Ранее мы сообщили о том, что в Приозерском районе произошла авария со снегоболотоходом.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все