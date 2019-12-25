Самокатчики сбили двух маленьких детей в разных районах Петербурга

Пострадавшие были госпитализированы с ссадинами, один из них получил закрытую черепно-мозговую травму.

В понедельник, 24 июня, в Петербурге двое детей получили травмы в результате столкновений с электросамокатами.

По данным Piter.TV, на проспекте Луначарского средство индивидуальной мобильности (СИМ) столкнулось с шестилетним мальчиком. Ребёнок был доставлен в больницу с ссадинами, после чего его отпустили домой.

Вечером того же дня на улице Партизана Германа семилетний ребёнок был сбит самокатчиком, когда гулял с сестрой. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ссадины. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что в Приозерском районе произошла авария со снегоболотоходом.

Фото: Piter.TV