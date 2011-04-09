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В Приозерском районе произошла авария со снегоболотоходом
Сегодня, 8:09
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В Приозерском районе произошла авария со снегоболотоходом

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В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая получила серьезные травмы и скончалась на месте инцидента.

В субботу, 22 июня, в коттеджном поселке Паромный, расположенном в Приозерском районе Ленобласти, произошла авария, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

49-летняя женщина, управлявшая снегоболотоходом без водительского удостоверения, потеряла контроль над транспортным средством, что привело к съезду с дороги и последующему опрокидыванию.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая получила серьезные травмы и скончалась на месте инцидента. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что в Красном Селе водитель машины Honda сбил насмерть пожилую женщину.

Фото: Piter.TV

 

 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей,

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