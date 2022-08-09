Лесничий рассказал, как законно срубить в лесу новогоднюю елку

Ленинградская область — единственный регион, где елку можно срубить бесплатно и легально. Но важно не нарушать определенные правила.

В Ленобласти можно бесплатно и легально срубить ель, но для этого нужно выполнить несколько условий. О них рассказали в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Рубить ель можно только под самый корешок. Нельзя оставлять острые срезы, чтобы другие люди и животные не порезались. Отметим, что пилу придется взять из дома или купить в магазине – в лесничестве инструмент не выдают.

Искать ель лучше в местах под линейными объектами, там всегда деревья будут пушистые и симметричные. Лесничий Кавголовского участкового лесничества Александр Гончаров отметил, что в чащу леса ходить нет смысла. Там запрещено рубить деревья.

Ленинградская область — единственный регион, где елку можно срубить бесплатно и легально. Специальное разрешение на вырубку елей оформляют в 19 лесничествах региона. Для него необходим паспорт. В лесничестве расскажут, где можно выбрать ель, чтобы потом не было неприятных последствий.

Напомним, что самовольная вырубка новогоднего дерева может обернуться крупным штрафом или даже уголовной отвественностью.

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