Петербуржцы не смогут посетить визовый центр Финляндии на праздниках

Генеральное консульство и визовый центр Финляндии в Петербурге помимо стандартных выходных дней также будут закрыты 6, 24 и 31 декабря.
Также визовый центр будет закрыт с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года. Генконсульство будет работать в праздничные дни, за исключением 6 и 7 января. С изменениями в работе визового центра Финляндии можно ознакомиться на этом сайте.
На территорию визового центра Финляндии допускаются привитые граждане, либо те, кто переболел коронавирусом не больше полугода назад. Если у вас медотвод, то необходим также отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Запуск поездов "Аллегро" между Петербургом и Хельсинки отложили из-за "омикрона".
Фото: pexels
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