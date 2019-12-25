Петербуржцы не смогут посетить визовый центр Финляндии на праздниках

Генконсульство будет работать в праздничные дни, за исключением 6 и 7 января.

Генеральное консульство и визовый центр Финляндии в Петербурге помимо стандартных выходных дней также будут закрыты 6, 24 и 31 декабря.

Также визовый центр будет закрыт с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года. Генконсульство будет работать в праздничные дни, за исключением 6 и 7 января. С изменениями в работе визового центра Финляндии можно ознакомиться на этом сайте.



На территорию визового центра Финляндии допускаются привитые граждане, либо те, кто переболел коронавирусом не больше полугода назад. Если у вас медотвод, то необходим также отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Запуск поездов "Аллегро" между Петербургом и Хельсинки отложили из-за "омикрона".

Фото: pexels