Опубликовано видео работы устройства для считывания QR-кода в наземном транспорте Петербурга

Разовый проездной представляет собой бумажный чек с QR-кодом.

С 1 апреля в наземном транспорте можно будет рассчитаться за проезд только безналичным способом: банковскими картами, "Подорожником" или одноразовым QR-кодом. Кондукторов в транспорте не будет. В распоряжении "Невских Новостей" оказались кадры, на которых можно увидеть внешний вид нового разового проездного билета для поездки на наземном транспорте Петербурга.

Разовый проездной представляет собой бумажный чек с QR-кодом. В самом транспорте нужно приложить бумажку к валидатору. Считывать бумажный код будут обновленные валидаторы. Полученный билет нужно использовать в течение 72 часов с момента покупки. В противном случае код обнулится.

"Билеты" с кодом можно будет приобрести в кассах метрополитена, СПб ГКУ "Организатор перевозок" и некоторых сетях розничной торговли.

Фото и видео: Невские Новости