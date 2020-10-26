Ликвидация маршруток и отмена налички: как будет работать общественный транспорт Петербурга с 1 апреля

C завтрашнего дня, 1 апреля, в Петербурге стартует транспортная реформа. На первом этапе в городе откроют 24 новых маршрута, возобновят движение по 3 маршрутам, изменят трассы 19 автобусов. 3 "социальных" автобуса и 33 "коммерческих" заменят на другой транспорт. О том, что ждет петербуржцев, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.
Изменения в маршрутах
33 маршрута, по которым ранее следовали маршрутки, закроются насовсем. Вместо них на линию выйдут автобусы. Оплачивать проезд можно будет льготными проездными.
К-1 Мега – новый автобус № 248
К-2 Мега – новый автобус № 247
К-3 Мега – новый автобус № 233
К-4 – восстанавливается автобус № 55
К-9 – новый автобус № 78
К-10А – новый автобус № 399
К-30 – новый автобус № 230
К-53 – усиливается автобус № 53 (с продлением до Рыбацкого)
К-55 – новый автобус № 235
К-68 – усиливается автобус № 68
К-88 – усиливается автобус № 88
К-89 – усиливается автобус № 89
К-90 – новый автобус № 290
К-91А – усиливаются автобусы №№ 85, 171
К-99 – усиливается автобус № 99
К-119 – усиливаются автобусы №№ 8, 119
К-155А – новый автобус № 255А
К-155Б – новый автобус № 255Б
К-193 – новый автобус № 293
К-201 – новый автобус № 324
К-208 – новый автобус № 208
К-232 – усиливается автобус № 112 (с продлением до Удельной)
К-252А – новый автобус № 78 и восстанавливается автобус № 69
К-259 – новый автобус № 259
К-278А – новый автобус № 78
К-279 – новый автобус № 279
К-283 – новый автобус № 283
К-302 – новый автобус № 302
К-305А – новый автобус № 303
К-367 – новый автобус № 267
К-385 – новый автобус № 285
К-407 – новый автобус № 207
К-539 – новый автобус № 180А
Маршруты №№ 51, 306А, 314 закроются. Вместо них усилят работу автобусы №№ 53, 306 и 315. Кроме того, у некоторых маршрутов изменится трасса.
Оплата проезда
На 97 маршрутах оплата наличными станет невозможной. Оплатить можно будет по пластикой карте, либо с помощью билета с QR-кодом. На данный момент купить билет можно в кассах метрополитена и киосках "Организатора перевозок". Оплатить проезд водителю будет нельзя. Также комтранс ведет переговоры с розничными сетями, в которых можно открыть продажу.
Посмотреть список автобусов, в которых отменят оплату наличкой, можно здесь. Кондукторов на этих маршрутах не будет, пассажиры будут самостоятельно оплачивать проезд при входе в салон. Следить за оплатой будут контроллеры, которые периодически будут заходить в общественный транспорт.
Кроме того, вводится новый пересадочный тариф "60 минут", который будет доступен держателям "Подорожника". За 1 поездку будут снимать 40 рублей, за вторую – 10 рублей. Третья и последующие поездки бесплатны в том случае, если вы успели пересесть на транспорт в течение часа.
Участковый и километровый тарифы отменяются.
Подробную информацию можно найти на сайте "Организатора перевозок". Изменения маршрутов также можно посмотреть на "Яндекс. Картах".
Фото: администрация Петербурга
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