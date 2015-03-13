Специалист назвал способ вычислить воровство интернета через Wi-Fi

Чтобы увидеть, какие устройства подключены к вашему Wi-Fi-роутеры, можно скачать специальную программу.

Если вы заметили, что скорость работы интернета замедлилась или периодически ваше устройство вовсе отказывается загружать нужную страницу, возможно, кто-то неправомерно пользуется вашей сетью. Об этом агентству "Прайм" рассказал партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Чтобы увидеть, какие устройства подключены к вашему Wi-Fi-роутеры, можно скачать специальную программу.

Можно будет увидеть, кто и когда выходил в интернет через вашу сеть. Павел Мясоедов, эксперт

Если не удается установить программу или не понятно, как ей пользоваться, можно проследить за световыми индикаторами на самом оборудовании. Для этого необходимо выключить на компьютере и телефоне Wi-Fi, после чего одна или несколько лампочек на роутере должны перестать мигать. Но это не самый надежный способ, так как Wi-Fi могут использовать телевизор или "умный дом" в целом.

Самый надёжный способ обезопасить себя – установить надежный пароль.

Летом прошлого года Xiaomi выпустила роутер Mi Router 4 Pro.

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