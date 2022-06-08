Петербуржцам дали советы по выбору вкусного и полезного сливочного масла

Стоит обращать внимание на цену, чтобы не попасть на фальсификат.

Председатель организации "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий рассказал, как выбрать вкусное и полезное сливочное масло. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Эксперт отметил, что сливочное масло делают из козьего или коровьего молока с жирностью не менее 14%.

На первом этапе идет сепарация сырого молока, то есть отделение жидкой части, это обезжиренное молоко – одна фракция, вторая фракция – это сливки, а дальше уже сливки поступают в маслобойный аппарат. Начинается взбивание этих сливок до состояния масла, потом идет пастеризация, и затем уже упаковка. Всеволод Вишневецкий, председатель "Общественного контроля"

По словам Всеволода Вишневецкого, стоит обращать внимание на цену, чтобы не попасть на фальсификат. Сегодня килограмм натурального сливочного масла не может быть дешевле 1,2 тыс. рублей.

Всегда пересчитывайте стоимость пачки на килограмм, тогда вы будете понимать, какая у вас стоимость. Если вы видите, например, пачку масла 200 граммов за 100 рублей, имейте в виду, что, скорее всего, это фальсификат, то есть, по сути, спред, в составе которого вообще нет молочного жира. Всеволод Вишневецкий, председатель "Общественного контроля"

Для проверки масла можно провести эксперимент в домашних условиях: необходимо отрезать маленький кусочек и опустить его в горячую воду. Натуральный продукт сразу растворится, а поддельный – расслоится на разные фракции.

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