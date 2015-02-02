В Петербурге нутрициолог рассказала о "природных антибиотиках"

В перечень вошли чеснок, мед, имбирь, оливковое масло и эфирное масло чайного дерева.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" нутрициолог Дарья Егорова рассказала о полезных свойствах "природных антибиотиков".

По словам специалиста, ученые из Уфы провели исследование и определили продукты, позволяющие устранить из организма болезнетворные бактерии. Так, в перечень вошли чеснок, мед, имбирь, оливковое масло и эфирное масло чайного дерева.

При этом нутрициолог напомнила, что не стоит заниматься самолечением и полностью рассчитывать на "природные антибиотики", но они могут стать помощниками в профилактике болезней.

Оливковое масло имеет большие плюсы для нашего здоровья, так как в нем содержатся полиненасыщенные жирные кислоты. Помимо общего здоровья, это особенно важно для сердечно-сосудистой системы. Дарья Егорова, нутрициолог

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