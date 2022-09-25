Жителям Петербурга дали советы по выбору подушки

При выборе подушки необходимо обратить внимание на высоту: она должна соответствовать ширине плеча.

В Роспотребнадзоре по Петербургу 29 октября напомнили о важности выбора правильного аксессуара для сна. Подушка играет ключевую роль в поддержании здоровья позвоночника и обеспечении комфортного отдыха.

При выборе подушки необходимо обратить внимание на высоту: она должна соответствовать ширине плеча. При сне на боку лучше выбирать высокую подушку, чтобы поддерживать шею, а на спине или животе – низкую.

Мягкая подушка подойдет тем, кто предпочитает спать на животе, а жесткая – людям, предпочитающим сон на боку. Спящим на спине рекомендуется средняя жесткость. Внутри натуральные материалы – пух и перо – обеспечивают мягкость и комфорт, однако могут вызывать аллергию. Холлофайбер или латекс гипоаллергенны и легко стираются.

Классическая прямоугольная форма подходит большинству людей. Но ортопедические подушки имеют специальные углубления для головы и шеи, обеспечивая дополнительную поддержку.

Как же ухаживать за подушкой? Важна регулярная стирка – каждые шесть месяцев. Наволочка защищает этот аксессуар для сна от загрязнений и продлевает срок его службы. Ее лучше менять каждую неделю.

Также необходимо раз в месяц выносить подушку на свежий воздух, чтобы она проветрилась и высохла. А хранить стоит в сухом месте.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили петербуржцам о пользе тыквы.

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