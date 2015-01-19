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В Роспотребнадзоре по Петербургу рассказали, как выбирать мандарины
Сегодня, 10:29
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В Роспотребнадзоре по Петербургу рассказали, как выбирать мандарины

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Полезными являются их дольки и кожура, которая богата антиоксидантами.

В преддверии новогодних праздников в Роспотребнадзоре по Петербургу напомнили, как выбрать самые "праздничные" фрукты – мандарины.

Мандарины – настоящий кладезь витаминов. Полезными являются их дольки и кожура, которая богата антиоксидантами. Белые волокна внутри плода содержат флавоноиды. 

При выборе мандаринов стоит обратить внимание на аромат, упругость, то, насколько легко отделяется кожура, и равномерную окраску. Плод лучше не брать, если есть признаки гнили и плесени, он слишком мягкий или твердый, имеются вмятины или повреждена кожура. А зеленые листья на хвостике вовсе не гарантируют свежесть. Обычно, чем мандарин светлее, тем он кислее. 

Рекомендуется избегать покупки фруктов у случайных продавцов, выбирать торговые точки с надлежащими условиями хранения продуктов. 

Ранее на Piter.TV: в Петербург ввезли более 17 тыс. тонн мандаринов. 

Фото: pxhere 

Теги: мандарины, роспотребнадзор по петербургу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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