Петербуржцам рассказали, как выбрать готовый кулич

Роспотребнадзор по Петербургу рассказал, как выбрать кулич в преддверии православной Пасхи.
Первое, на что стоит обратить внимание, это состав. Ингредиенты должны быть натуральными:
– Яйца (не яичный порошок)
– Сливочное масло (не маргарин)
– Сахар.
Добавки в куличе могут быть любыми: изюм, цукаты и т.д. Хороший знак, если мякоть кулича желтая: это говорит о том, что производитель использовал натуральные желтки.
Цвет кулича снаружи должен быть равномерным и коричневым, а верхушка – сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Не должно быть пустот, подгоревших мест и неровностей на нижней и боковой поверхностях кулича.
Предпочтение следует отдавать куличам с натуральными украшениями: миндальными лепестками, орехами, сахарной пудрой или глазурью. Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать, особенно для детей.
Также на этикетке кулича должно быть указано:
– Наименование самой пищевой продукции
– Дата изготовления
– Срок годности
– Условия хранения
– Наименование и место нахождения изготовителя
– Показатели пищевой ценности
– Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.
Также кулич можно приготовить самому. Piter.tv рассказывал, как приготовить творожный кулич, который получается у всех.
Фото: pxhere.com
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