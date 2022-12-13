Петербуржцам рассказали, как выбрать готовый кулич

Предпочтение следует отдавать куличам с натуральными украшениями.

Роспотребнадзор по Петербургу рассказал, как выбрать кулич в преддверии православной Пасхи.

Первое, на что стоит обратить внимание, это состав. Ингредиенты должны быть натуральными:

– Яйца (не яичный порошок)

– Сливочное масло (не маргарин)

– Сахар.

Добавки в куличе могут быть любыми: изюм, цукаты и т.д. Хороший знак, если мякоть кулича желтая: это говорит о том, что производитель использовал натуральные желтки.

Цвет кулича снаружи должен быть равномерным и коричневым, а верхушка – сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Не должно быть пустот, подгоревших мест и неровностей на нижней и боковой поверхностях кулича.

Предпочтение следует отдавать куличам с натуральными украшениями: миндальными лепестками, орехами, сахарной пудрой или глазурью. Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать, особенно для детей.

Также на этикетке кулича должно быть указано:

– Наименование самой пищевой продукции

– Дата изготовления

– Срок годности

– Условия хранения

– Наименование и место нахождения изготовителя

– Показатели пищевой ценности

– Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

Также кулич можно приготовить самому. Piter.tv рассказывал, как приготовить творожный кулич, который получается у всех.

Фото: pxhere.com