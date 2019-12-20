Специалист рассказала, как выбрать красную икру

По мнению специалиста, нужно особое внимание обратить на упаковку и маркировку.

Эксперт Роскачества Наталья Петроченкова рассказала, на что нужно обратить внимание при выборе красной икры. Об этом сообщил Sputnik.

По мнению специалиста, нужно особое внимание обратить на упаковку и маркировку. Если это жестяная банка, на ней не должно быть повреждений и вздутий. Если банка всё-таки вздутая, это может говорить о наличии микробов. Эти самые микробы в лучшем случае могут просто исказить вкус, в худшем – привести к отравлению.

Лучше всего при этом покупать икру с маркировкой "ГОСТ" из Камчатки и Сахалина. И свое предпочтение следует отдавать икре в стеклянной таре или на развес, так как в таком случае сложно подложить некачественный продукт.

Икринки должны быть целыми, одинакового цвета, размера, а также не должны быть слипшимися. При перевороте банки икра не должна моментально сползать по стенкам. Также, специалист рассказала, что однократная заморозка никак не вредит продукту.

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