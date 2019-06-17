Эксперты дали советы по выбору клубники

При выборе ягоды нужно обращать внимание на следующие особенности: место происхождения, хвостик и форма клубники, аромат, жесткость, размер.

Лето – сезон ягод. Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору вкусной и сочной клубники. Прежде всего, ягода, которую мы покупаем в магазинах, на рынках и выращиваем у себя в саду, – это не клубника, а особый вид земляники, если точнее – фрагария ананасная крупноплодная.

Как выбрать клубнику?

При выборе ягоды нужно обращать внимание на следующие особенности: место происхождения, хвостик и форма клубники, аромат, жесткость, размер.

В летний сезон лучше всего покупать российскую клубнику, так как она выращивается под солнцем. Это может быть ягода, созревшая в пределах средней полосы или привезенная с южных краев России, а также из близлежащих стран

Чтобы понять, какая клубника была выращена на грядке, а какая в теплице, нужно посмотреть на хвостик и форму ягоды. Когда клубника выращивается в теплице, она получается более вытянутой и с длинным хвостиком. Это происходит из-за того, что в теплицах клубника растет в подвесных грядках и поэтому свисает, при сборе ее просто срезают ножницами.

Клубника должна быть упругой, раздавливаться во рту языком. Слишком мягкая ягода – признак болезни .

Клубника с грядки не бывает крупной, ее размер составляет 1,5–3 см в длину. Но бывают и исключения, когда на одном кустике могут вырасти 8 больших вместо 30 маленьких ягод.

Ранее специалисты Роскачества дали советы по приготовлению окрошки.

Видео: YouTube/ NatureFootage

YouTube/ the whimsy turtle