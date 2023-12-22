Петербуржцам рассказали, как выбрать клубнику

Петербуржцам рассказали, как выбрать сладкую и свежую клубнику. Рекомендациями поделились в материале телеканала "Санкт-Петербург".
По словам эксперта, аромат не является ключевым критерием при выборе ягод. Вкусно пахнут даже самые посредственные плоды. Лучше выбирать плоды, выращенные в Краснодарском крае.
Ее цветочки зеленые, торчком. Ягода спелая, налитая, блестит и она очень сладкая. Клубника Кубани — небольшая ягода. Имеет красный, алый цвет. Эти две ягоды изумительны. Имеют и сахар, и пряность и небольшую кислинку.
Игорь Виленский, шеф-повар
На вкус не влияет расстояние между зернышками. Важно обращать на форму клубники. Сладкая ягода имеет форму треугольника.
Нельзя есть клубнику с белыми пятнами. Она уже никогда не дозреет. Из кислых ягод можно сделать джем. Кроме того, их можно заморозить.
Ранее в Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, как выбирать летние ягоды.
Фото: Pxhere
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