Петербуржцам рассказали, как выбрать вкусную хурму

Плоды должны быть ярко-оранжевыми, а листья — сухими и коричневыми.

Зима – время, когда в магазинах прилавки становятся оранжевого цвета. На полках лежат апельсины, мандарины и хурма. Однако часто покупатели задумываются, как выбрать вкусные плоды. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказали, как найти хорошую хурму.

Самым сладким сортом является "королек". Деревья растут на юге, в теплом климате. Сочные и вкусные плоды имеют ярко-оранжевую окраску, листья ягод коричневые или бурые. Плодоножка обязательно должна быть сухой. Зеленые листья указывают на незрелость. Лучше выбирать упругие плоды без пятен и трещин.

Мягкую хурму можно есть в течение двух дней, на третьи сутки она испортится. Жестким плодам можно дать три дня на дозревание в комнатной температуре.

Если попалась вяжущая хурма, можно высушить ее или заморозить.

В неделю можно есть максимум три плода, потому что в хурме содержится большое количество неперевариваемых растительных волокон и дубильных веществ. Маленьким детям и людям пожилого возраста стоит отказаться от сладкой ягоды.

Ранее на Piter.tv писали, что употребление хурмы в больших количествах грозит расстройством желудка.

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