Флорист дала советы по выбору букетов на 8 марта

В этом году в моде срезанные цветы в экоупаковке.

В преддверии Международного женского дня телеканал "Санкт-Петербург" пообщался со специалистом по уходу за растениями Юлией Войцеховской и узнал о модных трендах цветочной индустрии в 2021 году.

В этом году в моде срезанные цветы в экоупаковке – это деревянные ящики, крафтовая бумага, коробки из натуральных цветов, корзины. Особую популярность приобрели флорариумы и монобукеты в одной цветовой гамме.

Не менее востребованы живые цветы, особенно орхидеи с уникальными запахами. Также среди самых популярных весенних цветов – нарциссы, тюльпаны, гиацинты.

В Петербурге распустились первые подснежники.

Фото: Piter.tv