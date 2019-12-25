Флорист дала советы по выбору букетов на 8 марта

В преддверии Международного женского дня телеканал "Санкт-Петербург" пообщался со специалистом по уходу за растениями Юлией Войцеховской и узнал о модных трендах цветочной индустрии в 2021 году.
В этом году в моде срезанные цветы в экоупаковке – это деревянные ящики, крафтовая бумага, коробки из натуральных цветов, корзины. Особую популярность приобрели флорариумы и монобукеты в одной цветовой гамме.
Не менее востребованы живые цветы, особенно орхидеи с уникальными запахами. Также среди самых популярных весенних цветов – нарциссы, тюльпаны, гиацинты.
В Петербурге распустились первые подснежники.
Фото: Piter.tv
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