Пулково просит пассажиров не упаковывать чемоданы в пищевую пленку

Петербургский аэропорт Пулково в очередной раз призвал своих пассажиров не упаковывать чемоданы перед полетами в пищевую пленку. Дело в том, что пищевая плёнка может нарушить работу багажной системы, отметила пресс-служба воздушной гавани.

Если для чемодана или дорожной сумки необходима дополнительная защита, в Пулково можно воспользоваться сервисом упаковки багажа в зоне регистрации. Там используется специальная пленка, которая не прилипает к другим предметам.

Также чемоданы можно упаковывать в специальные тканевые чехлы, которые к тому же являются многоразовыми.

Недавно в Пулково 25-летний пассажир украл брендовый чехол для кредитных карт из магазина беспошлинной торговли.

