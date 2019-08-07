В Петербурге дерматолог дала советы по уходу за кожей зимой

Во время холодов снижается секреция кожного сала.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" дерматолог Елена Мошкова рассказала, как ухаживать за кожей в зимний период.

Во время холодов снижается секреция кожного сала. Также меняется его состав, и поэтому есть ощущение, что даже жирная кожа становится более сухой.

Но важно, что зимой можно спутать шелушение или сухость кожи с дерматологическим заболеванием.

Если мы говорим про сухость, нужно брать насыщенный крем, а если мы говорим про себорейный дерматит, ни в коем случае его нельзя использовать. Елена Мошкова, врач-дерматолог

Специалист советует использовать любое уходовое средство за 30 минут до выхода на улицу. При этом на полках магазина иногда есть средства с пометкой "зимний".

Маркетологи могут назвать средства как угодно для того, чтобы повысить спрос на данные покупки. Согласна, с одной стороны удобно, с другой стороны затуманивает разум нашим конечным потребителям, пациентам в выборе уходовых средств за кожей лица. Говоря про крем зимний, как вы сказали, с точки зрения дерматологии, нет особо разницы. Крем мы берем после солнечных ожогов, потому что тоже эффект дерматита есть, либо после обморожения, и состав у этого средства может быть один и тот же. Здорово, если в нем будет, например, пантенол. Елена Мошкова, врач-дерматолог

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Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")