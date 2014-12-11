Психолог Ланг дал советы по избавлению от профессионального выгорания

28 апреля в России неофициально отмечают День выгорания. Это повод напомнить о проблеме профессионального истощения. Семейный психолог Сергей Ланг в беседе с "Вечерним Санкт-Петербургом" объяснил, как отличить опасное состояние от обычной усталости и что делать, чтобы вернуть себе силы.

По словам эксперта, выгорание — это не сама проблема, а следствие накопленных сложностей во всех сферах жизни: от личных отношений до финансов. В отличие от эпизодической усталости, когда просто хочется "полениться пару дней", выгорание — это хроническое состояние, когда работа не приносит удовольствия каждый день.

Интересно, что трудоголики страдают от него по-своему. Их усталость часто перерастает в эмоциональное истощение и даже агрессию к окружающим, которые, в отличие от них, "шикуют" и отдыхают.

Можно ли справиться самостоятельно?

Психолог отмечает, что это под силу лишь единицам с "железной" дисциплиной. Главный совет — научиться отдыхать и фокусироваться на внутреннем мире, а не на внешних проблемах вроде грязной посуды или суровой погоды. Нужно позволять себе простые радости: музыку, книги, хобби и общение.

Роль близких

Близким не стоит углубляться в обсуждение проблем выгоревшего человека. Лучше действовать как с ребенком в истерике: искусственно внедрять позитив. Предложите сходить в кино, посмотрите комедию или сыграйте в настольную игру.

Смена работы — не выход

Увольняться в состоянии выгорания — плохая идея. Это все равно что брать новый кредит, чтобы закрыть старый: проблема не исчезнет, а к ней добавится страх не найти новую работу. Менять работу нужно только после восстановления эмоционального фона.

Когда идти к специалисту?

Если вы не можете справиться с состоянием апатии и усталости самостоятельно в течение двух-трех месяцев, это уже серьезный повод обратиться за профессиональной помощью.

Апрельский снегопад в Петербурге: как не поддаться унынию и сохранить настроение.

