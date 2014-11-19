Петербуржцы стали чаще открывать собственное дело

Половина местных производителей отмечает интерес жителей города к предпринимательству.

Предприниматели Северной столицы отмечают растущий интерес жителей города к открытию личного бизнеса. По информации из опроса от платформы "Консоль", половина местных руководителей или владельцев фирм и компаний отмечают увеличение числа людей, которые бы хотели заниматься предпринимательством, – сообщают в "Вечернем Петербурге".

Участвовашие в опросе предприниматели также отметили, что самой доступной сферой для старта в бизнес-среде являются торговля (40% опрошенных выбрали ее). Производству отдает предпочтение 20% респондентов, наименее простым для бизнеса представляется образование (4%). Несмотря на трудности предпринимательской деятельности, 60% опрошенных бизнесменов признались, что не стали бы отговаривать своих знакомых от организации собственного дела.

Среди респондентов заметен оптимистичный настрой. Порядка 38% из них уверены, что в текущем году их ждет успех, 20% и вовсе в этом не сомневаются. Они полагают, что рост выручки их компаний в 2025 году составит 38%, а прибыль увеличится на 26%.

Впрочем, есть и те, кто не так оптимистичен. Среди опрошенных предпринимателей 36% указывают на необходимость доработки их продуктов, а 20% отмечают в качестве главной проблемы дефицит квалифицированных кадров.

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Фото: Freepik