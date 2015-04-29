Петербуржцам рассказали, как хранить вино до Нового года

Бутылки нужно оставить в темном месте с низкой температурой.

Жителям Петербурга рассказали, как правильно хранить вино. До праздника бутылка должна лежать в шкафу либо в холодильнике. Об этом сообщили в Роскачестве.

Особенно важно охлаждать игристые вина. Иначе они потеряют вкусовые качества. Кроме того, вино можно хранить в темном месте с низкой температурой, но в день праздника алкоголь необходимо поместить в холодильник.

Эксперты не рекомендуют хранить бутылки на окне или под прямыми лучами лампы. Напиток может испортиться, передает РИА Новости.

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