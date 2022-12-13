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Петербуржцам рассказали, как сохранить свежесть букета после 8 марта
Сегодня, 11:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали, как сохранить свежесть букета после 8 марта

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Дома букеты нужно ставить в правильно подобранную вазу с большим количеством воды, которую необходимо менять раз в два дня.

Флористы рассказали петербуржцам, как продлить жизнь тюльпанам, нарциссам, розам и мимозам, подаренным на 8 Марта.

Флорист Дмитрий Туркан рассказал в беседе с "Невскими Новостями", что дома букеты нужно ставить в правильно подобранную вазу с большим количеством воды, которую необходимо менять раз в два дня. Стебли также нужно подрезать раз в два дня.

Флорист Елена Дмитриева рассказала, что тюльпанам нужно сделать прямой срез, налить небольшое количество холодной воды, поставить в прохладное место. Нарциссам тоже нужно сделать прямой срез и налить холодную воду, которую нужно менять каждый день, так как эти цветы выделяют слизь.

Чтобы мимоза стояла дольше, сохранила свой пушистый вид, не нужно снимать с неё целлофановую упаковку, иначе растение высохнет.

Скачок цен на цветы 8 марта в Петербурге связывают с поставками из Африки и Латинской Америки.

Фото: pxhere.com

Теги: букет, цветы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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