Скачок цен на цветы 8 марта в Петербурге связывают с поставками из Африки и Латинской Америки

Логистические маршруты поменялись в связи с новыми реалиями рынка.

Высокие цены на букеты к 8 марта в Северной столице образовались из-за зарубежных поставок, поскольку закрыть весь рынок отечественными ресурсами пока не получается. На стоимость букетов повлияли заказы из Африки и Латинской Америки. Об этом пишет издание "Деловой Петербург".

Пока продавцы цветов только адаптируются к новым реалиям рынка. Если раньше основная доля поставок приходилась на Нидерланды, сейчас организации начали усиленное сотрудничество с Эквадором, Колумбией, Кенией и Эфиопией. Логистика с этими странами ещё не до конца отлажена, что существенно влияет на конечный ценник.

В связи с непростой ситуацией, компании планируют поставлять цветы из стран ближнего зарубежья, в частности, из Казахстана и Узбекистана. Сейчас средняя стоимость цветов в Петербурге возросла на 22% в сравнении с показателями 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что более 40% жительниц Петербурга желают найти работу с зарплатой выше 80 тысяч рублей.

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