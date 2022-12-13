Больше всего интереса вызвала должность администратора.

Более 40% жительниц Петербурга желают найти работу с зарплатой выше 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru со ссылкой на данные аналитиков.

К 8 марта эксперты составили статистику по резюме соискательниц. Больше всего интереса вызвала должность администратора. Кроме того, петербурженки интересуются профессиями менеджера по работе с клиентами и бухгалтера.

Также аналитики сообщили, что при поиске работы 41% жительниц Северной столицы рассчитывают на зарплату до 80 тысяч рублей. 3% рассматривают оплату труда до 160 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что Петербург попал в тройку городов по росту цен на цветы к 8 марта.

Фото: Piter.tv