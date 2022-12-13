По сравнению с прошлым годом цены выросли на 9%.

Петербург попал в тройку городов по росту цен на цветы к 8 марта. Об этом сообщили в сервисе интернет-эквайринга "Тинькофф Касса" в рамках аналитического проекта Tinkoff Data.

По информации аналитиков, в 2023 году стоимость букета цветов в Северной столице достигла 2213 рублей. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 9%. В среднем по России Петербург занимает третье место по стоимости цветов к 8 марта. Самые высокие средние чеки на цветы были установлены в Москве (2774 рубля) и Уфе (2568 рублей).

Ранее мы сообщали, что Петербург вошел в тройку самых популярных направлений на 8 марта.

Фото: Piter.tv