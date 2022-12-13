Самым популярным направлением у туристов стал Сочи.

Петербург вошел в тройку самых популярных направлений на 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Рейтинг составили на основе забронированных туров сроком на 10 дней с 1 по 7 марта. Самым популярным направлением у туристов стал Сочи. Северная столица заняла второе место.

По словам аналитиков АТОР, Петербург привлекает ценовой доступностью. Так, в городском комитете по развитию туризма отметили, что минимальная стоимость 10-дневных туров на двоих с проживанием и авиаперелетом составила 40 тысяч рублей. Также сообщается, что в первой половине марта в Петербурге продолжают работать горки и катки.

Ранее мы сообщали, что курортный сбор в Петербурге будет введен с 1 августа.

Фото: Piter.tv