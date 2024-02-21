Как сократить расход топлива: водителям напомнили о простых способах экономии

Один из главных факторов — стиль вождения.

Рост цен на бензин заставляет автомобилистов чаще задумываться о расходах на топливо. При этом сократить потребление горючего можно не только за счёт современных технологий в автомобиле. Редакция 110km.ru поговорила с экспертами и выбрала 11 рекомендаций, которые позволяют снизить расход топлива до 20% - и это не рекламный трюк, а проверенные на практике методы.

Один из главных факторов — стиль вождения. Резкие разгоны и частые торможения увеличивают расход топлива. Более экономичной считается плавная манера езды, когда водитель постепенно набирает скорость и своевременно переключает передачи. На автомобилях с автоматической коробкой полезно использовать экономичный режим, если он предусмотрен производителем.

Также важно заранее оценивать дорожную ситуацию. При приближении к светофору или затору специалисты советуют не торопиться нажимать на тормоз, а отпустить педаль газа и позволить автомобилю замедляться на передаче. В большинстве современных машин в такой момент подача топлива временно прекращается, что помогает снизить расход.

На экономичность влияет и характер поездок. Короткие маршруты считаются наименее выгодными: пока двигатель не прогрелся, расход топлива может значительно увеличиваться. Поэтому для небольших расстояний иногда разумнее воспользоваться общественным транспортом или пройтись пешком. Если же поездка всё-таки необходима, лучше объединить несколько дел в один маршрут.

Ещё одна распространённая привычка — оставлять двигатель работать на холостом ходу. Специалисты отмечают, что при длительных остановках, например у железнодорожного переезда, мотор можно заглушить. Это позволяет избежать лишнего расхода топлива.

Дополнительную нагрузку на двигатель создают и электрические системы автомобиля. Работа кондиционера, обогрева сидений или других энергопотребителей увеличивает расход топлива, поэтому использовать их рекомендуется только при необходимости. При этом экономить на безопасности нельзя — фары, стеклоочистители и другие важные системы должны работать всегда, когда это требуется.

Не стоит забывать и о весе автомобиля. Лишние вещи в багажнике, а также багажник на крыше повышают сопротивление и увеличивают расход топлива. По оценкам специалистов, каждые дополнительные 100 килограммов могут добавить около 0,3 литра на 100 километров.

Состояние шин также играет заметную роль. Неправильное давление увеличивает сопротивление качению и заставляет двигатель работать с большей нагрузкой. Регулярная проверка давления и использование подходящих покрышек помогают немного сократить расход топлива.

Наконец, важным фактором остаётся техническое состояние автомобиля. Своевременная замена воздушного фильтра, свечей зажигания и моторного масла поддерживает нормальную работу двигателя и помогает сохранить оптимальный расход топлива.

Эксперты отмечают, что экономия топлива складывается из множества мелочей. Плавная езда, грамотное использование техники и регулярное обслуживание автомобиля способны заметно снизить расходы на бензин и одновременно продлить срок службы машины.

