Жителям Петербурга рассказали, как помочь ребенку сохранить учебный настрой

Существует так называемый "синдром третьей четверти".

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психосоматолог Екатерина Тур объяснила, как помочь школьнику сохранить учебный настрой в третьей четверти.

"Синдром третьей четверти" – нейробиологический симптомокомплекс, показывающий, как от эмоционального состояния формируются последующие конкретные соматические симптомы. По статистике каждый третий учащийся сталкивается с этим синдромом. Появляются усталость, нарушения сна и концентрации внимания, снижение мотивации, раздражительность и импульсивность. К этому склонны дети, на которых возлагаются большие нагрузки.

Если ребенок отказывается идти в школу, то рекомендуется договориться с ним, ведь разговор – это основа воспитания. К примеру, можно предложить выбрать один день в месяце, когда он не пойдет в учебное заведение.

А когда школьник не хочет больше заниматься в спортивной или любой другой секции, то его стоит поддержать.

Если его заставлять, дальше будет отторжение, ненависть, будет еще больше снижаться мотивация. Мы должны предоставлять свободу выбора и поддерживать интерес. Интерес – это базовая позитивная эмоция, которая нам все очень важна. К сожалению, в детстве ее очень часто обрубают на корню и дальше человек живет по инерции. Инертные люди как раз и выгорают. Они склонны к депрессии, тревожности и психосоматозу. Екатерина Тур, психосоматолог

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