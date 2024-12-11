Жителям Петербурга рассказали, как можно сэкономить на поездках в транспорте

Льготная стоимость доступна для держателей "Подорожника" и ЕКП.

В комитете по транспорту Петербурга рассказали, как сэкономить на поездках в метро и автобусах, троллейбусах, трамваях.

Льготной стоимостью проезда могут пользоваться держатели единого электронного билета "Подорожник" и ЕКП на базе платежной системы "Мир". При оплате проезда с помощью первой карты его цена составит в наземном транспорте 51 рубль, а в подземке – 56 рублей. Экономия от "гостевого" тарифа – до 25 рублей за каждую поездку.

А при оплате проезда ЕКП стоимость одной поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях – 50 и 45 рублей (при оплате ЕКП через приложения бесконтактной оплаты на телефоне), в метро – 56 рублей.

Обращаем внимание, что при оплате другими банковскими картами (Visa, MasterCard, "Мир") будет списана полная стоимость проезда в метро 81 рубль, в наземном городском транспорте – 75 рублей. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

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Фото: Piter.TV