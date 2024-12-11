В хосписе в Ленобласти на прогулки стала выходить нижегородская тигрица с переломанными лапами

В "Дом тигра" Волга "переехала" из нижегородского зоопарка – там не было возможности ее содержать со всеми необходимыми условиями. А в зоопарк её принесли с травмами уже бывшие владельцы.

Маленькая тигрица с переломами, которую в январе привезли на лечение в хоспис в Ленобласти из Нижнего Новгорода, начала гулять. Её кстати, назвали Волгой, стало известно из соцсетей хосписа "Дом тигра".

В "Дом тигра" Волга "переехала" из нижегородского зоопарка – там не было возможности ее содержать со всеми необходимыми условиями. А в зоопарк её принесли с травмами уже бывшие владельцы.

У тигрицы выявили гипопаратиреоз – заболевание, которое сопровождается снижением кальция в организме. Из-за этого у неё около 11 переломов, которые нужно лечить не хирургией, а терапевтическими методами.

Сейчас она правильно питается соблюдает режим, гуляет с ограничениями. В хосписе надеются, что с повышением уровня кальция и мышцы, и кости у тигрицы окрепнут.

Фото: ВКонтакте/ Дом Тигра - Tiger House