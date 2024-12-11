В "Дом тигра" в Ленобласти привезли травмированную тигрицу из Нижнего Новгорода

Как рассказали специалисты хосписа, у тигрицы сломаны плечевые кости передних лап.

В хоспис "Дом тигра" (Выборгский район Ленинградской области) доставили нового пациента. На этот раз из Нижнего Новгорода. Об этом рассказали в хосписе.

Животное с травмами принесли владельцы в зоопарк Нижнего Новгорода. Учреждение не могло содержать хищника, которому требуется вольер, лечение и компания. Поэтому молодую тигрицу отправили на лечение в Ленинградскую область.

Вечером 21 января тигрицу с больными лапками доставили в "Дом тигра". Она проделала путь в 2,5 тысячи километров.

Как рассказали специалисты хосписа, у тигрицы сломаны плечевые кости передних лап. Переломы могли произойти из-за неправильного кормления – кости становятся очень хрупкими и могут ломаться даже от обычных прыжков. Другие травмы еще предстоит выяснить.

Видео: ВКонтакте/ Дом Тигра - Tiger House