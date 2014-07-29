В Роспотребнадзоре жителям Петербурга рассказали, как сделать блины более полезными

Блины по классическому рецепту – это высококалорийный продукт, богатый жирами и углеводами.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, как сделать блины более полезными.

Блины по классическому рецепту – это высококалорийный продукт, богатый жирами и углеводами. Всего три блинчика превосходят по калорийности 100 граммов свинины. Однако, чтобы сделать блюдо полегче, можно заменить белую пшеничную муку высшего сорта на цельнозерновую, овсяную, ячменную, гречневую, ржаную или их смесь. Кроме того, при выпекании рекомендуется использовать минимальное количество масла или отказаться от него вовсе.

Используйте молоко низкой жирности или воду для замешивания блинного теста. Стремитесь уменьшить количество сахара в рецепте. Добавив в тесто мелко нарезанную зелень (шпинат, петрушку, укроп и т. д.), вы обогатите блины полезными микроэлементами, клетчаткой. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Помимо этого, специалисты ведомства советуют не смазывать готовые блинчики растопленным сливочным маслом, а для начинки использовать нежирный творог или постный мясной фарш. Еще можно попробовать фруктовую начинку, например, тертые яблоки или ягоды.

Ранее мы поделились 10 оригинальными рецептами блинов, которые стоит попробовать.

Фото: pxhere