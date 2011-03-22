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Петербургские рестораторы рассказали о том, как переживают локдаун
Сегодня, 18:20
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Петербургские рестораторы рассказали о том, как переживают локдаун

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Заведениям пришлось адаптироваться под формат to go.

Представители сферы общественного питания в Петербурге поделились своими мыслями о ноябрьском локдауне. Они рассказали, как переживают кризис изданию "Городская среда Петербурга".

Учредитель и владелец сети ресторанов "Georgian Family Group" Валерий Курцикидзе сказал о том, что жесткие ограничения были ожидаемы. То, что "как раньше" уже не будет, стало ясно еще в прошлом году. Ресторатор несет серьезные потери. Самое сложное — сохранить персонал. 

 Мы просто понимаем, что у нас большая ответственность перед людьми: как сотрудниками, так и гостями. Безусловно, доставка стала качественнее – быстрее, организованнее, разнообразнее. Мы начали больше подстраиваться под желания потребителя.

Валерий Курцикидзе.

Совладелица кофейни "Cookies" Софья Петрова считает, что в этот раз пережить нерабочие дни проще, так как у посетителей есть возможность взять еду навынос. Кофейня с завтраками по факту превратилась в кофе to go. Чек такой же, как 1-2 января, когда большинство людей отдыхают дома. 

Варвара Кроз, PR-менеджер "Sibaristica Coffee Roasters" отметила, что в заведении сейчас не строят прогнозов, а работают с тем, что есть. Организация тщательно изучает поправки в антиковидное постановление и работает с юристами. 

Фото: Pexels 

Теги: рестораторы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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